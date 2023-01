Vor Beisetzung: Fans von Pelé verabschieden sich im Stadion

Seine Fans gewähren Pelé (✝82) einen emotionalen Abschied! Der dreimalige Fußballweltmeister ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Krebs gestorben. Zahlreiche Fans, Freunde und Promis trauern um den Ex-Kicker. Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass seine Beisetzung im Santos-Stadion stattfinden wird. Dort können die Fans gebührend Abschied von der unvergesslichen Legende nehmen!

Wie The Sun mitteilte, traf sein Sarg am Montag vor dem Stadion von Santos ein, nachdem er im Krankenhaus in Sao Paulo verstorben war. Der einstige Sportler wird in der Mitte des Spielfelds aufgebahrt werden. Seine Fans können ihm anschließend 24 Stunden lang die letzte Ehre erweisen, bevor schließlich eine Prozession durch die Straßen von Santos zu Ehren der Ikone stattfindet. Sein Sarg soll auch an dem Haus seiner 100-jährigen Mutter Celeste vorbeigeführt werden.

Die Beerdigung, an welcher offenbar nur die Familie teilnehmen wird, findet in der Gedenkstätte Necropole Ecumenica statt. Seine letzte Ruhestätte wird sich in einem einzigartigen vertikalen Friedhof befinden, bestehend aus einem 14-stöckigen Gebäude, das sogar einen Wasserfall und ein Automuseum umfasst.

Getty Images Pelé im September 2017

Getty Images Pelé im Fußballstadion von Barcelona, 2017

Getty Images Pelé beim Training 1980

