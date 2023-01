Wegen Memoiren: Davor warnte König Charles III. Prinz Harry!

König Charles (74) hat ein Wörtchen mitzureden! Vor rund einem Monat veröffentlichte sein Sohn Prinz Harry (38) die Netflix-Doku "Harry & Meghan". In der sechsteiligen Serie blickt der Herzog von Sussex zusammen mit seiner Frau Meghan (41) hinter die Palastmauern der britischen Royals – und rückte seine Familie dabei in ein ziemlich schlechtes Licht. In wenigen Tagen erscheint zusätzlich Harrys Autobiografie, die die Royals angeblich härter treffen wird. Doch Charles soll seinen Sohn bezüglich eines Themas vorgewarnt haben!

Laut Daily Mail hat der König Harry gewarnt, dass die Schädigung des Rufs seiner Frau Camilla (75) eine "rote Linie" überschreiten würde. "Im Allgemeinen denke ich, dass das Buch schlimmer für sie sein wird, als die königliche Familie erwartet", meinte eine Quelle. "Alles wird offengelegt", fügte der Informant hinzu. Doch anscheinend soll Harry auf die Bitte seines Vaters eingegangen sein, da sowohl der König als auch die Königsgemahlin Berichten zufolge "besser als erwartet" aus den Memoiren hervorgehen sollen.

Die Quelle erklärte weiter, dass die Autobiografie des 38-Jährigen vor allem für Prinz William (40) hart sein werde, auch, da die Beziehung der Brüder bereits vor der Veröffentlichung am seidenen Faden hing. "So, wie es sich anhört, werden Harrys Memoiren wahrscheinlich nicht helfen", urteilte der Insider. Es wird erwartet, dass Harry seine anhaltende "Bitterkeit und das Gefühl der Ungerechtigkeit" zum Ausdruck bringen wird.

Anzeige

Getty Images König Charles und seine Frau Camilla

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de