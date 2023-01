Zufall? Miley Cyrus' neuer Song erscheint an Ex' Geburtstag

Singt Miley Cyrus (30) in ihrer bald erscheinenden Single etwa über ihren Ex Liam Hemsworth (32)? Der Schauspieler war die erste große Liebe des ehemaligen Disney-Stars gewesen. Die beiden hatten fast zehn Jahre eine On-off-Beziehung geführt und sich dann 2018 das Jawort gegeben – nur um sich bereits zwei Jahre später wieder scheiden zu lassen. Nun kündigte die Sängerin einen neuen Track an, in dem sie eindeutige Worte findet.

Auf Instagram postete die 30-Jährige zwei Ankündigungsvideos für einen neuen Song. In einem tanzt sie in einem goldenen Kleid und mit schwarzer Sonnenbrille in den Hollywood Hills. In dem anderen ist zu sehen, wie sie das Kleid auszieht und in Unterwäsche unter einem Rasensprenger posiert. Die Teaser sind musikalisch unterlegt mit Ausschnitten aus ihrer neuen Single "Flowers". Die Musikerin singt darin auf Englisch: "Ich kann mich selbst besser lieben als du." Dass der Song ausgerechnet am 13. Januar – dem Geburtstag von Liam erscheint, ist wohl ein kleiner Seitenhieb gegen ihren Ex-Mann.

Der Hannah Montana-Star hatte schon öfter schlecht über seine Beziehung zu dem "Die Tribute von Panem"-Darsteller gesprochen. Auf dem Lollapalooza Festival in Brasilien Anfang des vergangenen Jahres hatten sich zwei Fans bei ihrem Auftritt auf der Bühne verlobt. Miley war daraufhin folgender Kommentar rausgerutscht: "Schätzchen, ich hoffe, deine Ehe wird besser verlaufen als meine. Meine war ein verdammtes Desaster."

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth im Juni 2019

Getty Images Miley Cyrus, 2022

Getty Images Miley Cyrus bei der Fashionshow von Tom Ford im Februar 2020

