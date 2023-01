Besondere Bedeutung: Pelés selbst gewählte letzte Ruhestätte

Pelés (✝82) letzter Wunsch wird erfüllt. Die Fußball-Legende verstarb am vergangenen Donnerstag an den Folgen seiner jahrelangen Darmkrebserkrankung. Der Brasilianer hatte seine Fans bereits wochenlang in Sorge versetzt. Zuletzt hatte die Chemo-Therapie eine Herzinsuffizienz ausgelöst. Heute wird der ehemalige Nationalspieler in der Geburtsstadt seiner Karriere beigesetzt – auf einem vertikalen Friedhof. Dies geschieht auf Pelés Bitte und hat eine tiefgründige Bedeutung.

Die Gräber der letzten Ruhestätte verteilen sich auf ein 14-stöckiges Gebäude, in dem es einen Wasserfall und sogar ein Automuseum gibt. Wie Mirror berichtete, war es der letzte Wunsch des Verstorbenen, im neunten Stock in seiner geliebten Stadt Santos beerdigt zu werden. Ausgerechnet die neunte Etage wählte Pelé als Hommage an seinen Vater, der diese Nummer als Spieler getragen hatte. Außerdem ist von dieser Höhe aus das Stadion, welches kaum eine halbe Meile entfernt liegt, gut sichtbar.

Obwohl die Beerdigung nur im Kreise der Familie abgehalten wird, konnten sich die Fans trotzdem von ihrem Idol verabschieden. Der Sarg des einstigen Stürmers wurde in der Mitte des Spielfeldes des Stadions in Santos aufgebahrt. Seine Anhänger konnten ihm somit die letzte Ehre erweisen, bevor schließlich eine Prozession zu Ehren der Ikone stattfindet.

