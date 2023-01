"Harte Arbeit": Lukas Podolski präsentiert krassen Bizeps

Lukas Podolski (37) hat ordentlich trainiert! Der Sportler wird seinen Fans vor allem als Profifußballer in Erinnerung sein –auch wenn er sich mittlerweile ebenfalls einen Namen als TV-Star gemacht hat. Mit mittlerweile 37 Jahren gehört er im Sport schon zum alten Eisen, aber ans Aufhören scheint er nicht zu denken. Viel eher ist er gerade dabei, wieder richtig fit zu werden: Lukas präsentiert sich richtig durchtrainiert.

Auf Facebook postet Lukas ein Foto von sich und zeigt, wie er in das neue Jahr gestartet ist. Auf einem Bild in Schwarz-Weiß posiert er im Fitnessstudio und hält seinen gut gebauten Bizeps in die Kamera. Dazu hat er einen beinahe bösen und gleichzeitig kämpferischen Blick aufgesetzt. Es scheint fast, als wolle Poldi dem Jahr 2023 den Kampf ansagen. "Harte Arbeit geschieht im Stillen", schreibt er dazu. Offenbar hat der einstige Nationalspieler viel Arbeit investiert, um die Muskeln aufzubauen, und ist jetzt sichtlich stolz auf das Ergebnis.

Dass er Sportler ist, wissen auch Lukas Kinder. Und da sein Beruf ihn außerhalb von Deutschland auch schon nach Polen, Großbritannien und die Türkei brachte, hat das für die beiden auch etwas für sich. Im Sommer verriet er RTL, dass es für seinen Nachwuchs sogar ziemlich spannend sei, so viele verschiedene Kulturen erleben zu können.

Getty Images Lukas Podolski, Ex-Fußballnationalspieler

Getty Images Lukas Podolski, Fußballer

Getty Images Lukas Podolski und sein Sohn Louis Gabriel bei der Fifa WM 2014

