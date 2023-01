"Hochzeit auf den ersten Blick"-David ist wieder vergeben

David schwebt wieder auf Wolke sieben! Der ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmer hatte im Jahr 2021 in der Kuppel-Show die große Liebe in Anika gefunden. Die beiden frisch Vermählten verließen gemeinsam das Format. Doch die Liebe sollte nicht für die Ewigkeit sein. Vor wenigen Monaten ließ sich das Ex-Traumpaar scheiden. Seitdem war David solo unterwegs. Doch das hat jetzt ein Ende, denn: Er ist wieder in festen Händen!

Im Instagram-Livestream mit dem einstigen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Aron Schweizer verrät der Lüneburger nun: "Ich bin vergeben." Allerdings sei der Erzieher nicht mit dem Mann zusammen, mit dem man ihm auf einem Foto, welches er vor wenigen Tagen hochgeladen hatte, knutschen sieht. "Ich bin in einer Beziehung mit einer Frau", stellt er klar.

David verrät auch, bei wem es sich um den Mann auf dem Bild handele: "Das ist einfach ein Mann, der mir am Herzen liegt und den küsse ich." Er habe sich einen Spaß erlaubt, weil es Gerüchte um eine neue Frau in seinem Leben gegeben hatte und seine neue Partnerin auf keinen Fall im Internet langen wollte. Mit dem An-die-Nase-Herumführen der Öffentlichkeit war dann aber ein Shitstorm ausgebrochen, berichtet er. David habe schwulenfeindliche Nachrichten bekommen.

Sat.1 Anika und David bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Sat.1 David, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

Instagram / david_hadeb David mit einem Unbekannten

