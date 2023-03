"Hochzeit auf den ersten Blick"-Davids Familie sieht Ex noch

Seine Ex und Geschwister sind befreundet! Bei der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick heiraten Menschen beim ersten Kennenlernen. Auch Anika und David waren 2021 bei dem Experiment dabei und verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Im Dezember desselben Jahres dann die traurigen Neuigkeiten: Die beiden haben sich getrennt. Doch anstatt eines Rosenkriegs blieben sie weiter in Kontakt. Nun enthüllt David, dass Anika trotz allem noch immer mit seinen Geschwistern befreundet ist!

In einem Instagram-Livestream von Aron Schweizer plaudert David jetzt aus dem Nähkästchen. Als Aron wissen will, ob er noch Kontakt zu seiner ehemaligen Ehefrau habe, antwortet David: "Also, meine älteren Geschwister haben mehr Kontakt mit ihr als ich." Er erklärt, dass sie bei dem damaligen Kennenlernen gepunktet habe und seitdem ein recht inniges Verhältnis zu ihnen pflege. Für den Lüneburger sei das kein Problem. "Man hat sich mal gemocht und auch wenn dieser romantische Teil weg ist, mag ich den Menschen ja noch", äußert er.

Trotz des Ehe-Aus' spricht David nur in höchsten Tönen von Anika. "Anika ist ja einfach eine superlustige und coole Person", gibt er offen zu. Auch er habe noch ab und zu Kontakt zu der Blondine. "Wir werden nicht beste Freunde, aber wenn wir uns sehen, haben wir Spaß", antwortet er auf die Nachfrage, wie sein Verhältnis zu seiner Verflossenen sei.

Sat.1 David und Anika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2021

Sat.1 Anika und David bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Instagram / david_hadeb David und Anika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

