"Hochzeit auf den ersten Blick": Das kostet Davids Scheidung

Das war eine teure Angelegenheit! Bei Hochzeit auf den ersten Blick hatten sich David und Anika im Jahr 2021 kennen und zumindest für eine kurze Zeit lieben gelernt. Ende des gleichen Jahres hat das Paar jedoch die Trennung bekannt gegeben. Jetzt – ungefähr ein Jahr später – scheint die Scheidung durch zu sein. David packte jetzt darüber aus, was das Ganze gekostet hat – und dass das Ex-Ehepaar die Geldsumme selbst tragen musste.

"Zwischen 3.000 und 4.000 Euro", antwortete David auf die Frage, wie teuer die Scheidung gewesen sei, in dem Podcast von dem Musiker Aaron Schweizer. Dabei soll es sich um eine Online-Scheidung gehandelt haben, die nicht länger als eine halbe Stunde beansprucht habe. "Aber dafür ein teures Vergnügen. Das ist mal eine absolute Frechheit", äußerte sich der frisch Geschiedene zu dem Preis. Er habe sich die Kosten mit seiner Ex-Frau Anika gerecht aufgeteilt, jeder habe 50 Prozent der Anteile getragen.

Ob der Lüneburger inzwischen wieder in festen Händen ist? Seine Follower verwirrte er in der vergangenen Woche zumindest mit einem Kuss-Bild auf seinem Instagram-Kanal mit einem männlichen Gefährten. Dass es sich dabei um den neuen Partner an seiner Seite handelt, dementierte David: "Das ist einfach ein Mann, der mir am Herzen liegt und den küsse ich."

Instagram / david_hadeb David, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Sat.1 David und Anika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2021

Instagram / david_hadeb David mit einem Unbekannten

