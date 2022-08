Ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-David wieder verliebt?

Ist David wieder in festen Händen? Vor rund einem Jahr hat der Lüneburger im Rahmen der TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick der Hamburgerin Anika das Jawort gegeben – und das, obwohl sie sich bis dahin nicht kannten. Sowohl in den Flitterwochen als auch während der Homestays wirkten sie überglücklich miteinander. Doch ihre Liebe sollte nicht für immer sein: Nur kurz nach der Ausstrahlung des Finales gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Hat David inzwischen vielleicht wieder eine neue Frau an seiner Seite?

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Erzieher ein Foto, auf dem sein Schatten und offenbar der einer Frau zu sehen sind. Um wen genau es sich bei Davids langhaariger Begleitung handelt, ist ungewiss – die beiden scheinen sich aber ziemlich gut zu verstehen: Immerhin sieht es auf dem Foto so aus, als würden sie Händchen halten. Zudem ist dies der erste Post seit Langem auf dem Account des Reise-Fans.

David hatte bereits während seiner "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnahme konkrete Zukunftspläne. Während sich seine TV-Ehefrau Anika nur zwei Kinder wünschte, sprach er von fünf. Die beiden hatten sich sogar darüber Gedanken gemacht, wann es mit ihrer Babyplanung losgehen sollte. "Es gibt auch schon mehr oder weniger ein Datum", erzählte der Brettspielliebhaber damals optimistisch.

Anzeige

Instagram / david_hadeb David und eine Unbekannte im August 2022

Anzeige

Instagram / david_hadeb David und Anika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

Anzeige

Sat.1 David, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de