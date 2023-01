Jenny Frankhauser happy: Sie hört ihr Baby erstmals lachen!

Dieser Moment wird Jennifer Frankhauser (30) sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben! Ende September wurden die ehemalige Dschungelkönigin und ihr Partner Steffen König erstmals Eltern. Seit der Entbindung beweist die Influencerin immer wieder mit süßen Postings im Netz, dass der kleine Damian ihr ganzer Stolz ist. Nun teilte Jenny einen ganz besonderen Moment mit ihren Fans: Sie hat zum ersten Mal das Lachen ihres Sohnes gehört!

In ihrer Instagram-Story postete die 30-Jährige nun ein Video, in dem deutlich zu hören ist, wie der Kleine immer wieder fröhlich lacht. Jenny schien damit überhaupt nicht gerechnet zu haben, denn in dem Clip wirkte sie ziemlich aufgeregt. "Ich höre zum ersten Mal dein Lachen, Schatz", schwärmte sie überglücklich und fügte hinzu: "Oh mein Schatz, das schönste Lachen auf der Welt. Oh, hast du ein schönes Lachen."

Erst vor wenigen Tagen hatte die Sängerin einmal mehr klargemacht, wie sehr sie in ihrer Mutterrolle aufgeht. "Wir sind jeden Tag dankbar, dass es dich gibt! Du bist der schönste, wundervollste und intelligenteste kleine Junge, den ich je gesehen habe", hatte sie auf Instagram zu einem Clip geschrieben, in dem viele süße Aufnahmen ihres Babys zu sehen waren.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser mit Sohn Damian, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de