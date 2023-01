Michaels Ehrentag: Mick Schumacher teilt süßes Foto mit Papa

Mick Schumacher (23) hat sich etwas ganz Besonderes überlegt. Mittlerweile ist es neun Jahre her, dass Michael Schumacher (54) bei einem Ski-Unfall verunglückte und sich eine schwere Kopfverletzung zuzog. Seitdem ist nur wenig über den Gesundheitszustand des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers bekannt. Doch im Netz zeigt Familie Schumacher immer wieder, dass sie besonders in schweren Zeiten zusammenhalten. Anlässlich des Geburtstags seines Vaters teilte Mick nun ein süßes Foto mit Michael.

Auf seinem Instagram-Account teilte der 23-Jährige jetzt zwei alte Aufnahmen, die den in Hürth geborenen Sportler in jungen Jahren zeigen. Dabei fiel jedoch ein Pic besonders ins Auge: Auf dem Schnappschuss posieren der frischgebackene 54-Jährige und Mick begeistert vor einem See, während sie einen XL-Bilderrahmen in den Händen halten. Neben dem gemeinsamen Foto des Vater-Sohn-Duos teilte er noch eine Aufnahme, auf der Michael allein in die Kamera lächelt. Dabei trägt er seinen Rennanzug. "Alles Gute zum Geburtstag an den besten Vater überhaupt. Ich liebe dich", schrieb Mick schlicht unter seinem Post.

Auch Michaels Tochter Gina (25) ließ es sich nicht nehmen, am Geburtstag ihres Vaters einige Worte an ihn zu richten. "Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Eine Erinnerung an unsere Kart-Zeiten!", kommentierte sie das rührende Foto aus ihrer Jugend, auf dem sich Michael und sie skeptisch anblicken. Zudem verwendete sie das Hashtag #keepfighting (zu Deutsch: Kämpf weiter).

