Neues Update? Mick Schumacher teilt Bild mit Papa Michael

Was hat dieser Post von Mick Schumacher (23) wohl zu bedeuten? Michael Schumacher (53) wurde seit seinem Skiunfall 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit gesichtet. Seit seinem schrecklichen Unfall ist der Gesundheitszustand der Formel-1-Legende unklar. Sein Sprössling richtete einen Tag vor dem Jahrestag des Absturzes eine Hommage an ihn – und lässt die Fans nun auf Neuigkeiten des Stars hoffen!

Auf Instagram änderte der 23-Jährige sein Profilbild, auf welchem sein Vater ihn als Kind im Arm hält. Im Netz löste das liebevolle Foto eine Debatte darüber aus, ob es sich wohl um eine kryptische Botschaft über den Zustand seines Vaters handelt. "Schönes Bild von den beiden zusammen. Ich weiß nur nicht, warum es mich beunruhigt, fast wie eine schlechte Nachricht", sagte ein User auf Reddit. "Neun Jahre schon, ich kann es nicht glauben", schrieb eine weitere Person. Andere hofften auf baldige Neuigkeiten.

Vor wenigen Monaten sprach Mick bereits in einem sehr seltenen Interview über seinen Vater. Im NME Magazine schwärmte der Sportler von seinem ersten Konzert mit seinem Papa. 2009 genossen sie gemeinsam die Songs von der britischen Sängerin Lily Allen (37).

Getty Images Mick Schumacher beim Großen Preis von Ungarn im Jahr 2019

Getty Images Michael Schumacher in Kuala Lumpur, Malaysia, 2009

Schumacher/ Netflix Mick, Gina-Marie und Michael Schumacher in "Schumacher"

