"Nur einmal am Tag Döner": So hat Pietro Lombardi abgenommen

Pietro Lombardi (30) verrät sein Abnehm-Geheimnis! Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte der DSDS-Juror ganz offen darüber gesprochen, dass er einiges zugenommen habe und sein Gewicht unbedingt wieder reduzieren wolle. Zu diesem Zeitpunkt brachte der Musiker 106 Kilo auf die Waage. Er sagte seinem Gewicht daraufhin den Kampf an – und das mit Erfolg. Doch wie hat es Pie geschafft, die Pfunde zum Purzeln zu bringen? Darüber sprach er jetzt!

Im Interview mit Bild gab der 30-Jährige preis, dass er mittlerweile 14 Kilo abgespeckt habe und aktuell 92 Kilo wiege. Doch was ist sein Erfolgsrezept? "Ich esse nur einmal am Tag Döner und mache mehr Sport, das ist das ganze Geheimnis", plauderte er aus. Pie habe sich zu Hause ein Home-Gym eingerichtet, in dem er nun regelmäßig trainiere. Mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) habe er zudem Schwangerschaftsyoga ausprobiert – das sei aber nichts für ihn gewesen: "Irgendwie kann ich mich dabei selber nicht ernst nehmen."

Doch warum hatte sich der "Ich lass dich nicht los"-Interpret eigentlich dazu entschieden, seinem Gewicht den Kampf anzusagen? "Wenn du irgendwann Bauch hast und nach unten schaust und dann deine Füße nicht mehr richtig siehst, dann machst du dir schon Gedanken und denkst: 'Okay, jetzt muss ich abnehmen", erklärte Pie seine Haltung.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Panama Pictures / ActionPress Pietro Lombardi im Dezember 2022 in Köln

