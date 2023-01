Überraschung! Dieser GZSZ-Liebling kehrt trotz Tod zurück

Unerwartete Rückkehr bei GZSZ! 2001 begann die Schauspielkarriere von Susan Sideropoulos (42) in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit der Rolle der Verena Koch. Vor elf Jahren starb ihre Figur allerdings einen tragischen Serientod. Bereits im GZSZ-Ableger Leon – Glaub nicht alles, was du siehst, tauchte Verenas Doppelgängerin Sarah auf – ebenfalls gespielt von Susan. Nun kehrt der Serien-Liebling endgültig an das GZSZ-Set zurück.

