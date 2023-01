"Umgekippt wie ein nasser Sack": Große Sorge um Ralph Siegel

Ralph Siegel (77) versetzt seine Fans in Sorge. Der Musikproduzent hat Ende Oktober bekannt gegeben, dass er zum dritten Mal infolge einen Kampf gegen den Krebs führt. Die ESC-Legende war bereits in den Jahren 2007 und 2010 an Krebs erkrankt gewesen. Doch das Schicksal meint es abermals nicht gut mit ihm. Denn jetzt musste Ralph wegen des Verdachts auf einen Schlaganfall den Jahreswechsel im Krankenhaus verbringen!

Gegenüber Bild erzählte der 77-Jährige, dass er in seinem Haus zusammengebrochen sei: "Ich bin umgekippt wie ein nasser Sack. Der Grund war eine Tabletten-Überdosis von Morphium und Cortison, die ich mir ohne nachzudenken selbst verabreicht hatte." Die Ärzte seien zunächst von einem Schlaganfall ausgegangen. Doch der Grund für den Zusammenbruch sei ein anderer gewesen. Wegen eines dreifachen Bandscheibenvorfalls müsse Ralph morgens und abends Tabletten zu sich nehmen – nun habe er aber alle auf einmal geschluckt. "Ich wollte fit sein für meine Silvester-Feier", gestand der "Ein bisschen Frieden"-Komponist.

Während der Kultproduzent Silvester in der Klinik verbringen musste, hatte seine Tochter Giulia (48) mit ihrem Liebsten Ludwig Heer (41) hüllenlos das vergangene Jahr ausklinken lassen. Auf Instagram teilte die DJane ein Reel, in dem sie und ihr Partner sich völlig nackt um einen Baum schlingen, Hand in Hand durch den Sand hüpfen und ihre Freiheit in vollen Zügen genießen. Beide wirken sichtlich happy.

