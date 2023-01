Anna Iffländer meldet sich nach Trennung von Micha zurück!

Anna Iffländer hat ihre kleine Netz-Pause offiziell beendet! Am Montag gaben die Love Island-Beauty und der Are You The One?-Star Michael Schüler (25) ihr Liebes-Aus bekannt. In einem Statement erklärten die beiden, dass sie bereits kurz vor Weihnachten miteinander Schluss gemacht hatten. Nach der Bekanntgabe der Trennung legte die Influencerin erst einmal eine Social-Media-Auszeit ein. Jetzt meldete sich Anna aber erstmals wieder bei ihren Fans!

"Mir ging es die letzten Tage nicht ganz so gut. Das war irgendwie alles sehr viel – auch für meinen Körper", begann die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Anna sei nicht nur erkältet, auch die Trennung habe ihr natürlich zu schaffen gemacht. Für den Support ihrer Community sei sie deshalb umso dankbarer: "Als ich die Story hochgeladen habe, dass Micha und ich nicht mehr zusammen sind, habe ich so unfassbar viele Nachrichten bekommen. Das tat richtig gut. Ich wollte mich dafür noch mal recht herzlich bedanken, wirklich."

Für viele Follower kam die Trennung ziemlich plötzlich. Kein Wunder, immerhin schienen Anna und Micha Ende November noch auf Wolke sieben zu schweben. "Guckt sie euch an: Mir gefällt einfach alles. Besonders aber ihre blauen Augen, ihr Lächeln und ihre ab und zu verpeilte Art", hatte der ehemalige Fußballer von seiner Partnerin geschwärmt.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im November 2022

Anzeige

Instagram / micha_schue Anna Iffländer und Micha Schüler, ehemalige "Are You The One –Realitystars in Love"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de