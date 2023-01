Erste Pärchenbilder von Temptation-Aleks und seiner Vanessa

Endlich dürfen sie ihre Liebe offen zeigen! Bei Temptation Island V.I.P. stellten Aleksandar Petrovic (31) und Christina Dimitriou (31) ihre Beziehung auf die Probe – jedoch ohne Erfolg. Schnell verliebte sich der Fitness-Coach nämlich in Verführerin Vanessa Nwattu und sie gingen gemeinsam als Pärchen aus der Sendung. Bis zum Wiedersehen mussten die beiden jedoch geheimhalten, was seitdem aus den beiden geworden ist. Nun zeigen Aleks und seine Vanessa total verliebte Bilder im Netz!

Auf Instagram teilt die 22-Jährige süße Pärchenbilder von sich und ihrem Liebsten. Darauf stehen die zwei total verknallt auf einem Hügel vor einer malerischen Landschaft. Auf den Schnappschüssen können die Turteltauben kaum die Hände voneinander lassen und küssen sich auf einem davon leidenschaftlich. "Zu Hause ist dort, wo ich bei dir bin", schreibt Vanessa unter den Bildern. "Wir genießen aktuell die Tage mit Freunden und Familie in Serbien sehr und können endlich nach all dem Stress der letzten Monate etwas abschalten und Ruhe finden", fügt sie hinzu. Von dort aus habe das Paar Weihnachten, Vanessas Geburtstag und ins neue Jahr gefeiert.

Auch wenn die beiden sich in dem Reality-Format kennen und lieben gelernt haben, wurde Aleks' damalige Freundin Christina stark von den Turteleien verletzt. Darüber waren auch die anderen Kandidaten der Show sehr entsetzt. "Mir kamen selber fast die Tränen, die Bilder von Aleks zu sehen. In dem Moment hab ich nur an Christina gedacht und sie hat mir unglaublich leidgetan", sagte Gigi gegenüber Promiflash. "Aleks hat mit allem verkackt, was er von sich gegeben hat", bemerkte auch Sandra (30).

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2022 in Serbien

RTL Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

