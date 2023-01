"Gänsehaut": Dieter Bohlen freut sich auf sein DSDS-Comeback

Dieter Bohlen (68) freut sich auf die Show! RTL hatte angekündigt, dass DSDS nach der 20. Staffel in diesem Jahr eingestellt werden soll. Im Jahr 2021 verabschiedete sich der Pop-Titan von seinem Platz in der Show – doch RTL kündigte an, dass er für die allerletzte Staffel noch einmal hinters Jury-Pult zurückkehren wird. Da hat sich Dieter mit Sicherheit nicht zweimal bitten lassen. Die Rückkehr zu DSDS hat sein Herz höherschlagen lassen.

"Ich bin ehrlich, ich hatte Gänsehaut am ersten Tag", verriet Dieter Bohlen in einem Interview mit RTL, in dem er offen seine Gedanken teilte. Als er sich damals aus der Jury verabschieden musste, sei es schmerzhaft für ihn gewesen. Schließlich habe er 18 Jahre lang alles für die Show gegeben. "Es war aber genauso ein wahnsinnig schöner Tag, als ich erstmals wieder am Jury-Pult saß", schwelgte der 68-Jährige in Erinnerungen zu den Dreharbeiten. Ob sich die treuen Fans der Sendung über die Rückkehr von Dieter genauso freuen, wie er selbst?

DSDS wird wohl nicht der einzige Abschied für Dieter bleiben: Er kündigte für dieses Jahr seine Tour "Das größte Comeback aller Zeiten" an und will sich danach angeblich gänzlich von der Bühne verabschieden.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

Getty Images Dieter Bohlen bei dem DSDS-Finale 2014

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS 2019

