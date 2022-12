Karriere-Aus? Dieter Bohlen klärt über die Gerüchte auf!

Setzt sich Dieter Bohlen (68) tatsächlich zur Ruhe? Es ist erst ein paar Monate her, dass der Poptitan seine Rückkehr auf die Bühne verkündet hat. Denn kommendes Jahr wird er mit seiner Tour "Das größte Comeback aller Zeiten" seine Fans in ganz Deutschland beglücken. Das sollen jedoch seine letzten Auftritte auf der großen Bühne sein. Wird Dieter sich damit vollends vom Rampenlicht verabschieden?

Auf Instagram stellt der Musikproduzent so einiges klar. "Ja, es stimmt. Ich mache nächstes Jahr meine letzte Tour", gibt er zu. Im Hintergrund ist derweil eine traurige Melodie zu hören, die seine Worte unterlegt. Offenbar müssen seine Fans nun ganz stark sein. Doch schnell gibt der Poptitan Entwarnung. "Aber ich höre doch nicht auf!", zeigt er sich empört über die Annahme. Denn dem Fernsehen bleibe er erhalten. So sei sein Vertrag mit RTL erneuert und auch zahlreiche Werbedeals seien verlängert worden. "Euer Dieter bleibt euch natürlich auch in den nächsten Jahren erhalten", versichert der Komponist.

Auf seiner Tour wird der Modern Talking-Star von seinem guten Kumpel Pietro Lombardi (30) unterstützt. Start ist am 16. April in Berlin und Tour-Ende wird fast einen Monat später in der österreichischen Hauptstadt Wien sein, wo der 68-Jährige ein letztes Mal auftritt.

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de