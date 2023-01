Insider: König Charles III. will Versöhnung mit Prinz Harry!

König Charles III. (74) sorgt für eine Überraschung! In wenigen Tagen werden die Memoiren von Prinz Harry (38) publiziert. "Spare" soll wie die Skandal-Doku "Harry & Meghan" pikante Details zur Königsfamilie preisgeben. Vorab gab der Herzog von Sussex bereits zu, seinen Vater und Bruder William (40) zurückhaben zu wollen. Die Royals hingegen sollen wohl das schlechte Image des Rotschopfes aufrechterhalten. Doch der König soll angeblich das Gegenteil wollen!

Berichten zufolge soll Charles sehr an einer Versöhnung mit Harry interessiert sein. Ein Insider sagte gegenüber The Telegraph, dass Harrys Geschichte nicht stimme. Die Quelle fügte hinzu, dass der 74-Jährige und sein jüngerer Sohn in Kontakt geblieben seien und sich während der Platin-Jubiläumsfeierlichkeiten von Königin Elisabeth II. (✝96) im vorherigen Juni mehrmals getroffen haben. "Diejenigen, die dem König nahe stehen, betonen, wie sehr er seine beiden Söhne liebt", so der Informant. Er fuhr fort: "Er hatte die Kommunikationskanäle in den letzten Jahren offen gehalten, trotz der vielen Widerstände aus Kalifornien."

Der Insider behauptete, dass die Beziehung der beiden gelegentlich angespannt sei, der Monarch jedoch bekräftigt hatte, dass seine Tür für Harry offenstehe. Aber auch seine Gattin Meghan (41) soll jederzeit willkommen sein, so der Bericht.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de