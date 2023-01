Startprobleme: Diese Dschungel-Camper stehen ohne Gepäck da!

Damit haben die Dschungelcamp-Kandidaten wohl nicht gerechnet! In rund einer Woche dürfen die Fans sich wieder auf pures Entertainment freuen: Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geht in die nächste Runde. Schon jetzt trudeln die ersten Stars in Down Under ein, um im australischen Busch zu den härtesten Mutproben anzutreten. Doch wie es aussieht, wurden die Prominenten bereits am Flughafen auf die Probe gestellt: Drei Dschungel-Bewohner sind ohne ihre Koffer angekommen!

Wie RTL berichtet, sind Claudia Effenberg (57), Cosimo Citiolo (41) und Cecilia Asoro am Brisbaner Flughafen ohne ihr Gepäck gelandet. Angeblich wurde dieses versehentlich von der Fluggesellschaft verlegt. Cecilia hat insgesamt drei Koffer mitgenommen – ausgerechnet der größte von ihnen ist nun auf der Strecke geblieben. Im Interview verrät sie: "Ich bin jetzt keine Drama-Queen, das kann ja passieren." Jedoch habe das Unverständnis des Bodenpersonals sie "ein bisschen aufgeregt". Auch die anderen beiden Reality-TV-Stars nehmen den Verlust mit Humor. "Ich werde mir jetzt gleich im Hotel erst mal 'ne Cola Light zischen– da hab ich richtig Bock drauf", gibt Claudia sich gelassen. Cosimo will sich hingegen bei den Klamotten seiner Freundin bedienen.

Auch die anderen zukünftigen Dschungel-Bewohner sind bereits in Australien angekommen. Verena Kerth (41) reiste zusammen mit ihrem Partner Marc Terenzi (44) an. Luigi Birofio alias Gigi ist mit seinem Kumpel Mike Heiter (30) gelandet.

RTL Dschungelcamp-Teilnehmerin Cecilia Asoro

RTL Claudia Effenberg, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

RTL Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

