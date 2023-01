Ultraheiß: Rita Ora genießt das neue Jahr in der Karibik

Rita Ora (32) lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die Sängerin ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Nachdem sie die vergangenen Weihnachtsfeiertage noch zu Hause mit ihren Liebsten in London verbracht hatte, zog es sie passend zum Jahreswechsel in die Ferne. Die ersten Tage des neuen Jahres genoss Rita nun mit ihrem Partner im Urlaub.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin zahlreiche Eindrücke ihrer Reise. So schien sie bereits die vergangenen Tage auf der französischsprachigen Karibikinsel Saint-Barthélemy verbracht zu haben, denn in mehrere Posts gab sie die Insel als Standort an. Gemeinsam mit ihrem Liebsten Taika Waititi (47) ließ sie es sich gut gehen und genoss das tropische Wetter. Augenscheinlich gefällt es Rita dort auch supergut, denn nun veröffentlichte sie weitere Aufnahmen, auf denen sie im Bikini posiert. "Neues Jahr, neuer Strand", schrieb die 32-Jährige humorvoll zu ihrer Bilderreihe.

Bei den Fans schienen die Schnappschüsse ebenfalls auf Gefallen zu stoßen. So kommentierten viele User, dass die "Your Song"-Interpretin wirklich umwerfend aussehe. Andere Follower nutzten die Gelegenheit wiederum, um der Musikerin ein erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. "Atemberaubend" oder "Du gehörst einfach an den Strand. Bezaubernd", schrieben Ritas Abonnenten. Auch ihrer Mutter Vera schienen die Bilder zu gefallen, denn die 56-Jährige likte den Beitrag kurzerhand.

Instagram / ritaora Rita Ora im Dezember 2022

Instagram / ritaora Rita Ora im Januar 2023

Instagram / ritaora Rita Ora, "Your Song"-Interpretin

