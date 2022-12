Ohne ihren Taika? So feiert Rita Ora dieses Jahr Weihnachten

Verbringen Rita Ora (32) und Taika Waititi (47) die Feiertage etwa getrennt voneinander? 2021 machten die Sängerin und der Regisseur ihre Beziehung öffentlich. Wie verliebt die beiden ineinander sind, beweisen sie auch immer wieder bei Events. Vor einigen Monaten gab es dann sogar Spekulationen, dass sich die beiden Turteltauben still und heimlich das Jawort gegeben haben – bestätigt ist dies allerdings nicht. Auf ihren Weihnachtsfotos posierte Rita nun allerdings allein.

Auf ihrem Instagram-Account gab die "Let You Love Me"-Interpretin nun einige Einblicke in ihre Feiertage. So teilte sie beispielsweise einige Schnappschüsse des Festessens oder alberte auf dem Sofa herum. Zudem veröffentlichte die im Kosovo geborene Beauty ein Bild, auf dem sie genüsslich einen Keks ist. "Fröhliche Weihnachten, [...] habt einen gesegneten Tag!", schrieb Rita schlicht zu ihrem Post. Auf den Aufnahmen war zunächst jedoch nichts von ihrem Liebsten Taika zu sehen. Doch die Fans können aufatmen: In einem Video, in dem sie einen Cocktail zubereitet, ist der 47-Jährige immer wieder im Hintergrund zu sehen.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Paar in einem Interview mit der Vogue verraten, wie es zu ihrem Liebesglück gekommen war. "Wir kannten uns schon jahrelang, bevor wir zusammenkamen", begann der Thor: Love And Thunder-Darsteller zu erzählen, bevor Rita hinzufügte: "Und dann sind wir vier oder fünf Jahre lang Freunde geblieben, und es war toll, dich so noch einmal kennenzulernen".

Instagram / ritaora Rita Ora an Weihnachten 2022

TikTok / ritaora Taika Waititi und Rita Ora im Dezember 2022

Instagram / ritaora Rita Ora im Oktober 2022

