Zum Jahreswechsel: Sofia Richie teilt Pics mit Verlobtem!

Sofia Richie (24) und ihr Elliott starten superverliebt ins neue Jahr! Nach ihrer Trennung von Scott Disick (39) scheint die Blondine ihre große Liebe gefunden zu haben: Im Mai 2021 machten Sofia und Elliot ihre Beziehung öffentlich. Nur knapp ein Jahr später folgte im April dieses Jahres die Verlobung der beiden. Seitdem beweist vor allem das Model auf Social Media, wie verliebt das Paar ineinander ist. Nun feierten Sofia und Elliott den Jahreswechsel – mit niedlichen Turtel-Pics im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Tochter von Lionel Richie (73) die herzerwärmenden Throwback-Aufnahmen mit ihrem Liebsten: Ein Schnappschuss zeigt die beiden Turteltauben bei einem Kuss nach dem romantischen Heiratsantrag, während Sofia auf einem anderen Foto ihren glamourösen Verlobungsring präsentiert. Auf einem weiteren Selfie lächeln Sofia und Elliott am Tag ihrer Verlobung in die Kamera. "2022 – Danke für den schönsten Moment in meinem Leben", schrieb die 24-Jährige unter dem Post und markierte ihren Partner.

Die Fans sind von der Bilderreihe begeistert. Neben einigen roten Herzemojis kommentierten andere User: "Ich freue mich so sehr für dich und deinen Verlobten und wünsche euch viel Glück und Liebe in eurem gemeinsamen Leben", "Nun, das ist die Art von Liebe, die du verdienst. Herzlichen Glückwunsch an euch beide" oder "Ihr beide werdet wunderschöne Babys haben".

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und Elliot Grainge bei ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie am Tag ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / sofiarichie Elliott Grainge und Sofia Richie am Tag ihrer Verlobung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de