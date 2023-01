Ehe in der Krise? Ivanka Trump ohne ihren Ehering unterwegs

Steht Ivanka Trumps (41) Ehe etwa auf der Kippe? Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) ist seit 2009 mit dem Unternehmer Jared Kushner (41) verheiratet. Zusammen haben die beiden drei Kinder. Sie schienen stets glücklich und ein eingespieltes Team zu sein. Doch seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass die zwei derzeit mit Beziehungsproblemen zu kämpfen haben. Ivanka wurde sogar schon ohne ihren Ehering gesehen.

Ivanka verbrachte den Jahreswechsel in Miami und besuchte am Sonntag danach einen Freund. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die Politikertochter vor dem Haus des Milliardärs Wayne Boich ankam. In einem schicken weißen Sportkleid und Turnschuhen wirkte sie entspannt und gut gelaunt. Was aber ins Auge stach, war ihre linke Hand, an der ihr Ehering fehlte. "Es geht alles in die Brüche. Sie streiten ständig und können ihre wachsende Feindseligkeit füreinander kaum unterdrücken, selbst wenn sie öffentlich auftreten", meinte ein Insider. Die Beziehung der beiden soll bereits 2020 angefangen haben zu bröckeln, nachdem die verlorene Wahl von Donald einen Aufstand im Kapitol ausgelöst hatte.

Gleichzeitig scheint Ivanka sich auch von ihrem kontroversen Vater zu distanzieren. Im November behauptete eine Quelle, dass die 41-Jährige einen zweiten Wahlkampf von Donald wohl kaum unterstützen werde. An Silvester schwänzte sie nun auch die Neujahrsparty des Unternehmers.

Getty Images Jared Kushner und Ivanka Trump im Dezember 2014

Getty Images Jared Kushner und Ivanka Trump

Getty Images Ivanka und Donald Trump beim US-Wahlkampf, 2016

