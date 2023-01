Emily Ratajkowski: Ich ziehe "die schlimmsten Männer" an!

Zweifelt Emily Ratajkowski (31) etwa an ihrem Männergeschmack? In den vergangenen Wochen wurde das Model immer häufiger mit dem Comedian Pete Davidson (29) gesichtet. Die beiden schienen sich stets gut zu amüsieren und wirkten sehr vertraut. Doch vor einigen Tagen wurde offiziell bestätigt, dass die zwei nur gute Freunde sind. Jetzt fragte sich Emily, warum sie kein Glück in der Liebe hat.

In ihrem Podcast "High Low" sprach die Schauspielerin mit TikTok-Star Olivia Ponton über die Unterschiede zwischen Beziehungen mit Männern und Frauen. Dabei geriet die 31-Jährige ins Grübeln und kam zum Schluss: "Ich sagte zu meiner Freundin: 'Ich habe das Gefühl, dass ich die schlimmsten Männer anziehe.'" Anschließend verriet Emily, was sie sich von einem Partner wünsche: "Manchmal denke ich: 'Scheiß drauf.' Denn ich will einen selbstbewussten Mann. Ich will keinen übermäßig selbstbewussten Mann, der etwas zu beweisen hat und versucht, es durch mich zu beweisen. Das ist nicht das, was ich will."

Ob Pete Emilys Anforderungen nicht gerecht werden konnte? Ein Insider verriet gegenüber People die Gründe für das Aus zwischen den beiden: "Sie hatte Spaß mit ihm, aber ihr wurde klar, dass sie nicht will, dass daraus etwas anderes wird. Sie mag ihr Leben so, wie es ist."

Getty Images Emily Ratajkowski in Paris, Oktober 2022

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Schauspielerin

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

