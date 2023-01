Nach Rückkehr: So reagiert Tom Brady auf Meinung von anderen

Tom Brady (45) hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Der Superstar der Tampa Bay Buccaneers und seine langjährige Partnerin Gisele Bündchen (42) haben dieses Jahr die Scheidung eingereicht. Es wird gemunkelt, dass Toms Rückkehr in den Leistungssport ein Grund für diesen Schritt gewesen sein könnte. Viele sind der Meinung, dass der Quarterback seine Karriere längst hätte beenden sollen. Zu diesen Menschen hat Tom allerdings eine klare Meinung.

"Es gibt eine Menge Lärm von außen und ich weiß, dass die Leute sagen: 'Tom, du hättest dich zurückziehen sollen. Du hättest dies tun sollen, du hättest das tun sollen.' Und das ist okay. Die Leute können eine Menge Gefühle oder Meinungen haben und so weiter", erklärte Tom im Podcast von Let's Go! und fügte hinzu: "Aber ich denke, für mich ist es immer eine Genugtuung, wenn man sich engagiert und eine Gruppe von Menschen hat, die dasselbe tun, und man sieht, dass sich etwas auszahlt. Und das ist es, worum es im Leben geht." Man müsse viel aushalten und im Laufe des Jahres verschiedene Hindernisse überwinden und schließlich für ein gemeinsames Ziel zusammenkommen. Dies sei auch der Grund, warum er Mannschaftssportarten so sehr liebe.

Auf die Frage, ob er jemals zweifeln würde, stellte Tom klar: "Das tue ich nicht!" Er habe bereits vor einiger Zeit gelernt, dass immer viel geredet wird. "Das Wichtigste ist natürlich das, was man zwischen den Ohren hat und was man sich selbst sagt", erklärte der Profisportler weiter.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

