Schon wieder: Bradley Cooper genießt Zeit mit Tochter Lea

Bradley Cooper (48) scheint die gemeinsame Zeit mit seiner Tochter Lea (5) sichtlich zu genießen! 2015 kam der Schauspieler mit dem Model Irina Shayk (36) zusammen. Zwei Jahre später machte ihre Tochter das kleine Familienglück komplett. Dieses sollte allerdings nicht für immer halten: 2019 trennte sich das einstige Traumpaar. Dennoch wollen Bradley und Irina für ihren Nachwuchs da sein – wie auch jetzt: Gemeinsam mit seinem Töchterchen spazierte Bradley durch New York!

Wie die aktuellen Papparazzi-Bilder zeigen, liefen der 48-Jährige und sein Sprössling am vergangenen Mittwoch Hand in Hand durch die Straßen der Metropole: Lea sah in ihrem rosafarbenen Kleidchen und ihren dazu passenden Sherpa-Booties bezaubernd aus, während ihr berühmter Papa für den gemeinsamen Ausflug ein T-Shirt in blassrosa wählte. Dazu kombinierte er eine graue Hose und eine schwarze Mütze. Seine schwarze Jacke, Leas Mantel mit Leopardenmuster und ihren Rucksack trug Bradley entspannt über dem Arm.

Bereits vor wenigen Wochen genoss das Vater-Tochter-Duo seine gemeinsame Zeit in New York: Der The Hangover-Star trug eine blaue Pufferjacke und dunkle Hose, während sich die Fünfjährige in einem langen kakifarbenen Mantel perfekt vor der Kälte schützte. Auch auf diesem Ausflug trug Bradley den rosafarbenen Rucksack seiner Tochter voller Stolz.

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper, Mai 2018

MEGA Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea im Januar 2023

ActionPress Bradley Cooper mit Tochter Lea

