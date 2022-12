Wie süß: Bradley Cooper spaziert mit Tochter Lea durch NYC

Geht da wieder was? Schauspieler Bradley Cooper (47) war von 2015 bis 2019 mit dem russischen Model Irina Shayk (36) liiert. Aus dieser vierjährigen Beziehung entstand die gemeinsame Tochter Lea de Seine Shayk Cooper (5). Auch nach der Trennung steht bei den beiden das Kind an erster Stelle. In letzter Zeit wurde Bradley ganz schön oft mit seiner Tochter gesichtet. Am Dienstag holte er sie von der Schule ab – ob sich Bradley und Irina wohl wieder näher kommen?

Gerüchten zufolge sollen sich der "Nightmare Alley"-Darsteller und das Model wieder annähern, berichtete Hollywood Life. Ob er deswegen schon wieder mit seiner Tochter gesichtet wurde? Er lief mit ihr Hand in Hand durch die Straßen New York Citys und trug offensichtlich voller Stolz ihre beiden pinken Rucksäcke – den einen über der Schulter, den anderen in der Hand. Das Vater-Tochter-Duo war perfekt für das kalte Wetter eingepackt. Bradley trug eine blaue Pufferjacke, während Lea sich in einem langen khakifarbenen Mantel, einer roten Jeans und hellblauen Boots gegen die Kälte schützte. Besonders süß: Leas Mütze von den Philadelphia Eagles matchte perfekt mit Papas Superbowl-Beanie!

Auch nach der Trennung sollen Irina und Bradley das Familienleben harmonisch gestalten können. Laut einem Insider der Hollywood Life sollen auch Bekannte und Freunde der beiden hoffen, dass sie wieder zusammen kommen.

MEGA / ZapatA Irina Shayk, Bradley Cooper und ihre Tochter Lea

Said Elatab/MEGA Bradley Cooper, Schauspieler

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper, Januar 2016

