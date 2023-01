Vor Dschungelcamp: Cosimo Citiolo hatte finanzielle Probleme

Das Dschungelcamp kommt Cosimo Citiolo (41) wohl ganz gelegen. Der TV-Star wurde zuerst durch DSDS bekannt, später trat er in sämtlichen Realityshows auf. Zuletzt war er gemeinsam mit seiner Freundin Nathalie Gaus beim Sommerhaus der Stars zu sehen. Mittlerweile hat er sich bereits auf den Weg nach Down Under gemacht, um sich im australischen Busch zu beweisen. Nun verriet Cosimo jedoch, dass er vor dem Dschungelcamp einige finanzielle Probleme hatte.

Im Interview mit Bild erklärte der selbst ernannte Checker vom Neckar, dass er bereits vergangenes Jahr an der Show teilnehmen sollte, jedoch vorher erkrankt war. Die Gage habe ihm dann gefehlt: "Nach außen hin bin ich immer der lachende und gut gelaunte Entertainer, aber da wusste ich einfach nicht, wie es weiterging. [...] Ich konnte einige Rechnungen nicht mehr bezahlen. Jeder Tag war ein einziger Kampf", erinnerte Cosimo sich.

Zum Glück kam in dieser Zeit die Teilnahme beim Sommerhaus, wodurch der Influencer wieder flüssig wurde. Nun blickt der 41-Jährige zuversichtlich in die Zukunft: "Alles, was jetzt noch kommt, kann nur noch die Sahne im Cappuccino sein. Nach dem, was ich durchgemacht habe, ist die Teilnahme am Dschungel eine schöne Herausforderung. Die wahren Dinge im Leben muss man einfach hinter der Kamera lösen."

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

RTL / Arya Shirazi Cosimo Citiolo, Ex-DSDS-Kandidat

Das Sommerhaus der Stars, RTL Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus im Sommerhaus

