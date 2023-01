Zehnter Todestag: Coleen Rooney zollt ihrer Schwester Tribut

Coleen Rooney (36) gedenkt ihrer verstorbenen Schwester Rosie. Die Adoption der damals Zweijährigen machte die Frau von Wayne Rooney (37) und ihre Eltern Tony und Colette zu einer kleinen Familie. 2013 machten dann aber traurige Neuigkeiten die Runde: Rosie, die seit ihrer Geburt an dem sogenannten Rett-Syndrom litt, starb im Alter von gerade einmal 14 Jahren. Nun jährt sich ihr Todestag zum zehnten Mal – im Netz zollte Coleen ihrer verstorbenen Schwester Tribut.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 36-Jährige einen emotionalen Post: Auf dem Bild strahlt die gesamte Familie in die Kamera, während die kleine Rosie in den Armen ihrer Mutter liegt. "Heute sind es zehn Jahre... Wir alle lieben und vermissen dich, Rosie", schrieb Coleen zu dem süßen Familienfoto.

Coleens Fans nahmen in den Kommentaren Anteil: "Kaum zu glauben, dass zehn Jahre vergangen sind. Du warst für sie eine großartige Schwester", "Sie war so wunderschön... Ich denke an euch" oder "Die Zeit vergeht, aber geliebte Menschen, die wir verloren haben, werden nie vergessen", schrieben einige User.

Getty Images Coleen Rooney im Mai 2022

Instagram / coleen_rooney Coleen Rooney und ihre Familie

