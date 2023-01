Carmen verrät: Deshalb sind Shania und Davina Geiss Singles

Carmen Geiss (57) plaudert aus dem Nähkästchen: Darum haben ihre Töchter Shania (18) und Davina (19) keinen Freund! Seit ihrer Trennung von dem britischen Rapper Leondre Devries (22) vor fünf Jahren scheint Davina als Single durchs Leben zu gehen. Aber auch ihre knapp ein Jahr jüngere Schwester Shania hat derzeit niemanden an ihrer Seite. Ihre Mama verriet in einer Episode von Die Geissens, warum: "Weil er ihnen noch nicht über den Weg gelaufen ist." Der Erste sei ja schließlich auch nicht immer der Beste. "Das, was ich habe, ist ja eine Ausnahme", ergänzte die Blondine und spielte damit auf ihren Mann Robert (58) an.

