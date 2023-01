Hat die Ehe mit Kate William und Harry auseinandergetrieben?

Reden Prinz Harry (38) und Prinz William (40) wirklich deswegen nicht mehr miteinander? 2011 heiratete der ältere der beiden Brüder Prinzessin Kate (40). Nach ihrer Hochzeit besuchten Kate, William und Harry regelmäßig Events zusammen – und schienen sich stets prächtig zu amüsieren. Doch vor allem die beiden Geschwister entfernten sich in den vergangenen Jahren immer weiter voneinander. Inzwischen sehen sich Harry und William nur noch bei formellen Anlässen – ist Kate daran schuld?

In seinen Memoiren "Spare" reflektiert Harry nicht nur sein Verhältnis zu William – sondern geht dabei auch auf dessen Frau ein. "Der Bruder, den ich an jenem Morgen in die Westminster Abbey eskortiert hatte, war weg – für immer", schreibt Harry in seinem Buch. Demnach habe sich sein Bruder nach der Heirat nicht nur verändert, sondern setzte wohl auch seine Prioritäten neu. "Er würde nie wieder in erster Linie Willy sein. Wir würden nie wieder zusammen durch die Landschaft von Lesotho reiten [...] Wer soll uns trennen? Das Leben, das ist es", heißt es dazu weiter in "Spare".

Generell spielt Harrys veränderte Beziehung zu seinem Bruder in seinen Memoiren eine große Rolle. In einem Interview mit CBS behauptete der Enkel der Queen (✝96), dass der britische Thronfolger ihm gegenüber vor einigen Jahren handgreiflich geworden sei. Zuvor hatten sie eine hitzige Debatte über Herzogin Meghan (41) geführt, ehe William ihn angeblich zu Boden schlug.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in der Westminster Abbey, 2011

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry im Juni 2016

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

