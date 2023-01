Memoiren verraten: So lernten sich Camilla und Harry kennen

Jetzt wettert Prinz Harry (38) gegen Königsgemahlin Camilla (75)! Im vergangenen Dezember veröffentlichten der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (41) ihre polarisierende Doku "Harry & Meghan" auf der Streamingplattform Netflix. In wenigen Tagen möchte der Prinz noch einen drauf setzen und mit seinen Memoiren "Spare" erneut über das britische Königshaus auspacken. Auch soll Harry über das erste Treffen mit der zweiten Frau seines Vaters Charles (74) schreiben – und das lief alles andere als optimal ab!

Das behauptete jetzt zumindest The Sun: So lernten Harry und sein Bruder William (40) Camilla bei getrennten Gesprächen kennen, bevor sie offiziell in die Familie aufgenommen wurde. Dabei verglich er das erste Treffen mit der heute 75-Jährigen mit dem Versuch, Schmerzen zu vermeiden, während man eine Spritze bekommt: "Das ist gar nichts. Schließe deine Augen und du wirst es nicht einmal spüren." Auch behauptete Harry, dass Camilla während des Kennenlernens gesagt habe, dass das Treffen eine "reine Formalität" sei, da er weder der Erbe noch ein großes Hindernis sei.

Trotz des schwierigen Starts hätten der heute 38-Jährige und sein Bruder ihrem Vater versprochen, Camilla in der Familie willkommen zu heißen – unter einer Bedingung: Die Geschwister wollten nicht, dass Charles nach dem Tod ihrer Mutter Diana (✝36) ein zweites Mal heiratet. Laut Harrys Beschreibungen im Buch habe der amtierende König aber nicht auf die Forderungen reagiert.

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei Harrys und Meghans Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Königsgemahlin Camilla und Prinz Harry im November 2008

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2006

