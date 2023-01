Nach geheimer Fehlgeburt: Jessie J ist wieder schwanger!

Jessie J (34) ist außer sich vor Freude! Im November 2021 meldete sich die Sängerin mit traurigen Nachrichten bei ihren Fans. Die "Price Tag"-Interpretin hat eine Fehlgeburt erlitten. Dass sie schwanger war, hatte die Musikerin zuvor jedoch nicht preisgegeben. Der Verlust ihres ungeborenen Kindes stürzte sie in ein tiefes Loch, wollte sie doch unbedingt Mutter werden. Doch nun wird ihr Traum wohl endlich wahr: Jessie teilte nun überglücklich mit, dass sie wieder schwanger ist.

"Ich bin so glücklich und aufgeregt, dies endlich zu teilen...", schrieb die 34-Jährige auf Instagram zu einem Clip. In diesem teilte die Sängerin mit, dass sie in freudiger Erwartung ist. So sind in dem Video unter anderem der positive Schwangerschaftstest, Ultraschallaufnahmen als auch Fotos ihres stetig wachsenden Babybauchs zu sehen. "Ehrlich gesagt, möchte das Mädchen einfach nur in der Öffentlichkeit in einem Catsuit hässlich weinen und eine schokoladenüberzogene Gurke essen, ohne dass Fragen gestellt werden", erklärte sie ihre Verkündung.

Noch im Juli des vergangenen Jahres hatte die gebürtige Britin betont, dass sie trotz der Fehlgeburt den Wunsch nach einem Baby nicht aufgeben möchte. Wie The Sun berichtet hatte, soll Jessie damals auf einem Konzert gesagt haben: "Ich versuche, schwanger zu werden." Das scheint jetzt erfolgreich geklappt zu haben.

