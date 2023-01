Niedlich! Machine Gun Kelly hat sich zwei Fellnasen zugelegt

Machine Gun Kelly (32) freut sich über seine neuen (tierischen) Familienmitglieder! Der US-Rapper hatte Mitte Dezember ein paar Blutegel auf seinen freien Oberkörper losgelassen. Danach glaubte wohl die ganze Welt, dass der Mann an der Seite von Megan Fox (36) eine Vorliebe für ziemlich eigenartige Haustiere hat. Umso mehr überrascht Maschine Gun Kelly jetzt mit zwei niedlichen Miezen in seinem Leben!

Auf Instagram veröffentlichte der 32-Jährige nun einige Schnappschüsse und Clips von den Tieren. Die Vierbeiner hören auf die Namen Tickets sowie Na'avi, wie der Musiker in der Bildunterschrift verrät. In einem Video hält er eine der Katzen beispielsweise ziemlich nah an seiner nackten Brust und gibt ihr eine Streicheleinheit, die das Tier sichtlich zu genießen scheint. Auf einem Pic der Kleinen beschnuppern sie sich gegenseitig.

Auf Fell scheint der "Bad Things"-Interpret anscheinend zu stehen. Denn gemeinsam mit seiner Partnerin Megan hatte er Mitte Dezember einen Ausflug unternommen, wobei er einen Plüschmantel trug. Zu dem kombinierte er eine weiße Hose mit einem farblich passenden, augenscheinlich sehr weichen Hut.

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kellys Katzen Tickets und Na'avi

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly freut sich über ein neues tierisches Mitglied in seiner Familie

Anzeige

Action Press / Backgrid Megan Fox und Machine Gun Kelly, Dezember 2022

Anzeige

Wie gefallen euch Machine Gun Kellys Aufnahmen? Zuckersüß! Zu viele Pfoten auf einmal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de