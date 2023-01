"Stars in der Manege"-Aus: Natascha Ochsenknecht verletzt

Damit hat Natascha Ochsenknecht (58) sicher nicht gerechnet! Das einstige Model sollte eigentlich im Rahmen der Show "Stars in der Manege" das Publikum und die Zuschauer vorm TV mit einer Teller-Akrobatik-Nummer begeistern. Wochenlang hatte die dreifache Mutter für ihren Auftritt im Zirkus Krone geübt – doch dann musste sie ihre Performance überraschend absagen: Natascha hat sich bei den Proben für die Show verletzt!

Während sich die 58-Jährige in den vergangenen Wochen voller Tatendrang auf ihren Auftritt vorbereitet hatte, kam es zu einem Unglück – dabei verletzte sich die Blondine so schwer, dass sie nicht performen konnte. Die schweren Teller, mit denen sie eine Akrobatik-Nummer präsentieren wollte, sind auf ihren Arm gestürzt. Neben Blutergüssen wurde bei Natascha auch eine Sehnenscheidenentzündung diagnostiziert. Doch damit nicht genug. Bei den Proben riss ihr ein Hund auch noch ihren Ohrring aus dem Ohr. Ersatz war zum Glück schnell gefunden. Victoria Swarovski (29) trat anstelle der Reality-TV-Persönlichkeit auf. "Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege", zeigte sich die Moderatorin ein wenig unsicher.

Doch nicht nur Natascha erlitt Verletzungen. Auch Massimo Sinató (42) trug von seinem Auftritt Blessuren davon. Der Let's Dance-Star hatte in einer früheren Ausgabe der Show sein Talent als Feuerspucker bewiesen. "Ich habe mich an der Hand verbrannt, ich habe mich an der Lippe verbrannt, ich habe mich am Hals verbrannt", erzählte der Profitänzer anschließend im Interview mit Bild.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Influencerin

Getty Images Victoria Swarovski, Moderatorin

Getty Images Massimo Sinató, Tänzer

