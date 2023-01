Startet Walentina Doronina jetzt auch bald mit OnlyFans?

Jetzt spricht sie Klartext! Erst am vergangenen Mittwoch hat Anne Wünsche (31) bekannt gegeben, dass sie sich jetzt einen Account bei OnlyFans erstellt hat. Sie geht damit sehr selbstsicher um und hat sich viele Gedanken zu dem Thema gemacht. Doch ihre Einstellung scheinen nicht alle Promis zu teilen. Auch Reality-TV-Queen Walentina Doronina (22) hat zu dieser Plattform eine ganz klare Meinung. Diese teilte sie jetzt mit ihrer Community.

"Mein Körper und meine Sexualität gehören nur mir und meinem Partner. [...] Ich würde für kein Geld der Welt meinen Körper so verkaufen", stellte Walentina ihre Meinung in ihrer Instagram-Story ganz klar dar. Sie ist der Ansicht, dass Geld nicht alles im Leben sei und sie lieber wieder ihren normalen Job machen würde, bevor sie ihren Körper im Internet für Geld präsentiert. "Ich denke an meine Zukunft. Irgendwann werde ich hoffentlich Kinder haben und möchte nicht, dass sie mich dann so sehen", nannte sie einen weiteren Grund, der für sie eindeutig gegen einen Account bei der Plattform OnlyFans spricht.

Auch wenn Walentina Anne nicht in ihrem Post erwähnte, war deutlich zu erkennen, dass sie auf sie anspielte. Beispielsweise betonte Anne, dass ihr Freund Karim El Kammouchi (34) nichts gegen OnlyFans einzuwenden habe. Walentina schrieb in ihrer Erklärung: "Ein Mann, der so was toleriert, passt auch nicht zu mir."

