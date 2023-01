Todesursache: Rosi Mittermaier war wohl an Krebs erkrankt

Rosi Mittermaier (✝72) hat offenbar einen harten Kampf hinter sich. Erst gestern wurden traurige Nachrichten rund um die Skirennläuferin bekannt: Ihr Mann und ihre beiden Kinder verkündeten, dass sie im Kreise ihrer Familie friedlich verstorben sei. In ihrem Statement gaben sie bereits an, dass die Sport-Ikone an einer schweren Krankheit gelitten habe. Jetzt kamen genauere Details ans Licht: Rosi war offenbar an Krebs erkrankt.

Bild will nun Genaueres über den Gesundheitszustand von Gold-Rosi vor ihrem Tod erfahren haben. Angeblich wurde schon vor einem halben Jahr Krebs bei der Wintersport-Legende diagnostiziert. Als sich dann jedoch abgezeichnet hatte, dass es keine Chance auf Heilung gibt, habe Rosi zu Weihnachten das Krankenhaus verlassen. Die Feiertage wollte die 72-Jährige angeblich unbedingt in ihrem Zuhause in Garmisch-Partenkirchen verbringen.

Der Tod der einstigen Olympia-Siegerin bewegt nicht nur ihre Familie und ihre Fans, sondern auch die deutsche Promi-Landschaft. "Ich bin sprachlos. Rosi Mittermaier lebt nicht mehr. Das macht mich unendlich traurig", hatte unter anderem Let's Dance-Juror Joachim Llambi (58) via Instagram geschrieben.

Anzeige

Getty Images Christian Neureuther und Rosi Mittermaier mit ihrem Sohn Felix Neureuther

Anzeige

Getty Images Rosi Mittermaier, 2014

Anzeige

Action Press / United Archives GmbH Rosi Mittermaier bei einem Jogginglauf im Jahr 1980

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de