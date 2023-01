Überfordert? Zweifach-Mama Lena Gercke versteckt sich

Wird Lena Gercke (34) alles zu viel? 2019 machte die Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Beziehung zu Dustin Schöne (37) öffentlich. Nur ein Jahr später gab das Paar voller Freude bekannt: Sie sind zum ersten Mal Eltern geworden. Nun durften sich das Model und ihr Liebster erneut über Nachwuchs freuen. Im Dezember 2022 erblickte ihre zweite Tochter das Licht der Welt. Dass zwei Kinder viel Stress bedeuten, merkt auch die Unternehmerin. Lena gab ihren Fans nun Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mama und gab offen zu, dass sie sich auch mal in der Waschküche versteckt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige einen Schnappschuss von sich, der sie auf dem Boden in ihrer Waschküche sitzend zeigt. "Auch ich. Wie ich mich drei Stunden später in der Waschküche verstecke und heimlich ein Eis esse, um meine Laune zu heben", erklärte die Blondine die Aufnahme. Offenbar wurde dem Model das Mama-Dasein ein wenig zu viel. "Shopping bei Ikea mit einem Kleinkind und einem Baby sind wie eine Woche durcharbeiten, ohne zu schlafen. Wer kennt es?", erzählte Lena weiter.

Dennoch genießt die Influencerin ihr neues Leben als Mama zweier Mädchen in vollen Zügen. So hatte sie ihren Fans wenige Tage zuvor voller Freude mitgeteilt, dass sie und Baby Lia zum ersten Mal ohne den Rest der Familie unterwegs sind. "Unser erster kleiner Ausflug alleine mit Übernachtung", hatte sie zu einem Foto von sich und der Kleinen in ihrer Story geschrieben.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe im April 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihr Baby im Dezember 2022

