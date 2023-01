Als Teenager: Prinz Harry erzählt von unheimlichem Pilztrip

Prinz Harry (38) hatte eine unheimliche Erfahrung. Der jüngere Sohn von König Charles (74) ist heute der Ehemann von Herzogin Meghan (41) und treu sorgender Vater zweier Kinder. Doch das war nicht immer so. Als Teenager machte der Rotschopf sich vor allem als königlicher Rebell einen Namen. Ausschweifende Partys und wechselnde Liebschaften waren an der Tagesordnung. Der Herzog von Sussex probierte auch Rauschmittel aus — und auf Pilzen hatte Harry beängstigende Halluzinationen.

In seiner Biografie "Reserve" soll der 38-Jährige offen von einem gruseligen Drogentrip erzählen, den er mit 17 auf einer Party erlebte. Demnach habe er im Kühlschrank bei einem Freund Pilzpralinen gefunden. Bei den Pilzen soll es sich um Magic Mushrooms gehandelt haben, die Halluzinationen hervorrufen können. "Neben der Toilette stand ein runder silberner Mülleimer, der mit einem Pedal geöffnet wurde. Ich starrte den Mülleimer an. Dann wurde er... zu einem Kopf. Ich trat auf das Pedal und der Kopf öffnete seinen Mund", soll er geschrieben haben. Beim Toilettengang habe sich dann auch das Badezimmer in einen großen Kopf verwandelt.

Warum Harry verschiedene Drogen testete, soll er in dem Buch auch erklären. Er habe als 17-Jähriger den Drang gehabt, alles auszuprobieren, was "die etablierte Ordnung durcheinanderbringen" werde. Glücklich sei er unter dem Einfluss von Rauschmitteln allerdings nicht gewesen, aber er habe sich anders gefühlt als vorher. Harry soll außerdem betonen, dass deren Konsum keineswegs lustig sei.

Getty Images Prinz Harry, September 2003

Getty Images Prinz Harry, Mai 2018

Getty Images Prinz Harry im Jahr 2003

