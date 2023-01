Bruder Harry angegriffen: So sauer war Prinz William damals!

Wieso ist Prinz William (40) wohl auf seinen kleinen Bruder Prinz Harry (38) losgegangen? In Auszügen aus Harrys kommender Autobiografie "Spare" ist von einem schockierenden Vorfall zu lesen: Sein großer Bruder soll ihn 2019 bei einem Streit über seine Frau Meghan (41) angegriffen – und verletzt haben! Genauer gesagt soll Herzogin Kates (40) Mann ihn am Kragen gepackt und zu Boden gestoßen haben, wo er sich an den Scherben eines zerbrochenen Hundenapfs geschnitten habe. Doch wie kam es bloß dazu? Jetzt erklärt Harry, William sei damals schrecklich wütend gewesen...

In einem Auszug aus seinem kommenden ITV-Interview spricht der zweifache Vater offen über den Vorfall. "Was hier anders war, war der Grad der Frustration, und ich spreche von einem roten Schleier [der Wut], den ich so viele Jahre lang hatte, und ich sah diesen roten Schleier bei ihm", schildert Harry. Zuvor sei es zu einem Wortgefecht gekommen, als William sich über seine Frau Meghan beschwerte und sie als "unhöflich" und "aggressiv" bezeichnete. Nachdem Harry schließlich zu seinem Bruder gesagt habe: "Willy, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so bist", habe William ihn plötzlich angegriffen.

"Es ging alles so schnell", erinnert sich Harry. "Ich lag einen Moment lang benommen da, dann stand ich auf und sagte ihm, er solle verschwinden." William habe ihm gesagt, er solle zurückschlagen, aber er habe sich geweigert, und so sei sein Bruder gegangen – "mit einem bedauernden Blick und einer Entschuldigung". Abschließend habe der Prinz von Wales ihn darum gebeten, Meghan nichts von der Konfrontation zu erzählen.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

