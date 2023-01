Deshalb ist Claudia Effenberg beim Dschungelcamp dabei!

Warum zieht Claudia Effenberg (57) ins Dschungelcamp? In wenigen Tagen stellt sich die Designerin einer neuen Herausforderung. Gemeinsam mit Lucas Cordalis (55), Cecilia Asoro Gigi Birofio und Co. nimmt sie an der neuen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" teil. Doch warum hat sich Claudia eigentlich dazu entschieden, bei dem Format mitzumachen? Darüber sprach sie jetzt im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account veranstaltete die 57-Jährige ein Q&A. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, warum sie nun diese neue Herausforderung wage. Bei der Frage musste das Model offenbar nicht lange zögern. "Ich habe mit Ex-Teilnehmern gesprochen und alle haben es als spannende Lebenserfahrung in Erinnerung behalten", erklärte Claudia ihre Entscheidung.

Die Teilnahme an dem Format dürfte sich für die ehemalige Schlag den Star-Kandidatin auf jeden Fall lohnen. Laut Bild soll sie die höchste Gage gezahlt bekommen. Insgesamt 500.000 Euro soll sie mit der Reality-TV-Show verdienen. Offenbar werde Claudia im Camp aber auch einiges auspacken. Angeblich wolle sie unter anderem über ihre psychischen Probleme und ihre Ehe mit Stefan Effenberg (54) sprechen.

Claudia Effenberg, Designerin

Claudia Effenberg, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2023

Stefan und Claudia Effenberg im März 2017 in München

