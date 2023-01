Diese Kandidaten sind Sara Kulkas Favoriten im Dschungelcamp

Das sind Sara Kulkas (32) Lieblinge! Die Blondine wurde im Jahr 2012 durch ihre Teilnahme bei der Show Germany's Next Topmodel bekannt und hat seitdem an diversen anderen Reality-TV-Formaten teilgenommen. So zog sie 2015 in das Dschungelcamp ein und belegte dabei den achten Platz. Kurz vor dem Start der neuen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hat Promiflash mit der zweifachen Mama gesprochen. Sara verriet, welche Kandidaten ihre Favoriten sind.

"Also ich bin ein riesiger Tessa (33)-Fan, ich finde die vom Charakter super", schwärmte Sara von ihrer Model-Kollegin Tessa Bergmeier in einem Promiflash-Interview. Die beiden kennen sich auch persönlich. Außerdem findet sie, Claudia Effenberg (57) sei eine sehr "toughe Frau", ebenfalls könne es mit Verena Kerth (41) spannend werden: "Verena hat bestimmt auch einiges zu erzählen." Zu den anderen Kandidaten äußerte sie ihre Meinung nicht. Das hatte wahrscheinlich genau einen Grund: "Ich kenne die alle nicht, die jungen Leute." Sie schaue seit Jahren kein Trash-TV mehr.

Und obwohl sie augenscheinlich viele der Teilnehmer nicht kennt, konnte sie überzeugt ihre Einschätzung abgeben: "Ich glaube, die Frauen werden dieses Jahr dominieren. Die Männer, die können da einpacken."

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Juni 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Wallocha,Stephan/ ActionPress Influencerin Sara Kulka bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg

