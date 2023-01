Firmenverkauf: Zieht sich Brad Pitt aus Hollywood zurück?

Braucht Brad Pitt (59) eine Pause von Hollywood? Der Blondschopf gehört zu den bekanntesten Schauspielern der Welt. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Jennifer Aniston (53) hatte er die Filmproduktionsfirma Plan B Entertainment gegründet. Nach der Trennung war Brad zum alleinigen Eigentümer der Firma geworden. Nun hat er aber 60 Prozent davon verkauft. Deshalb kommen Gerüchte auf: Kehrt Brad Hollywood jetzt ganz den Rücken?

Mehrere Quellen sollen gegenüber Page Six nun bestätigt haben, dass Brad sich von seinen Geschäften in Hollywood zurückziehen werde. Er habe "beschlossen, dass er in Zukunft ein ruhiges Leben führen will und überlegt, wie der Halb-Ruhestand für ihn aussieht", wisse ein Insider. Ein andere fügte hinzu, dass der Ex-Mann von Angelina Jolie (47) aber mit der Schauspielerei weitermachen werde. Eine dritte Quelle behauptete sogar, dass der 59-Jährige vorhabe, nach Frankreich zu ziehen, wo er seine Weinberge habe und sich der Kunst zuwenden wolle.

Auch Radar Online liegen Informationen eines Insiders vor, der sich sicher sei, dass Brad offen für eine neue Zukunft – mit seiner angeblichen Freundin Ines De Ramon sei. "Sie haben viel gemeinsam. Sie kennen sich mit Kunst und Architektur aus", erzählte er.

Getty Images Brad Pitt im August 2022

Getty Images Brad Pitt im Juli 2022

Instagram / inesdrm_brasil Ines de Ramon im November 2019

