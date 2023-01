Große Familie: Dieser Dschungelcamp-Star hat 25 Geschwister!

Papis Loveday (46) freut sich wohl auf die vielen Mitstreiter im Dschungelcamp! Der gebürtige Senegalese wird sich mit anderen Promis wie Claudia Effenberg (57) und Lucas Cordalis (55) ab dem 13. Januar durch den australischen Dschungel kämpfen müssen. Die zwölf Kandidaten werden auf einem sehr engen Raum miteinander klarkommen müssen – da kann es schon zu den ein oder anderen Unannehmlichkeiten kommen. Doch dies sollte für das Model kein Problem sein – denn Papis hat 25 Geschwister!

In einem Interview mit RTL sprach der 46-Jährige über seine Familie und verriet, dass er in großen Gruppen gut klarkommt: "Ich bin ein Familienmensch. In der Gemeinschaft bin ich auch ganz okay, ganz gut." Papis erinnerte sich an seine Jugend und an das Heranwachsen mit seinen Geschwistern: "Ich bin aufgewachsen mit Streitereien zwischen Brüdern und Halbbrüdern, zwischen Schwestern und Halbschwestern. Aber nach zwei Stunden war alles wieder gut und dann haben wir wieder zusammen gespielt."

Seine Familie bleibt aber zu Hause – Papis Begleitung ist seine Freundin Neda Volkmann. "Ich habe sie direkt im ersten Moment ins Herz geschlossen. Über die Jahre hat sie mich begeistert, weil es Menschen oft schwerfällt, sich direkt auf mich einzulassen, da ich eine starke Persönlichkeit bin", verriet er.

Getty Images Papis Loveday, Model

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat 2023

Instagram / papis_loveday Papis Loveday mit seiner Begleitung Neda Volkmann

