Hier können Fans Prinz Harrys Memoiren-Interview schauen

Das brisante Interview von Prinz Harry (38) können sich bald alle anschauen. Demnächst erscheinen die Memoiren des Royals, die den Titel "Reserve" tragen – und es sind bereits jetzt einige pikante Details aus dem Buch durchgesickert. So soll er unter anderem über das erste Mal Sex sprechen: Mit 17 Jahren habe er das erste Mal Sex mit einer älteren Dame gehabt. Doch zuvor gibt es noch eine weitere brisante Enthüllung: Ein Interview mit dem ITV-Journalisten Tom Brady – und das wird auch auf deutschen Sendern laufen.

Das Gespräch wird exklusiv auf RTL zu sehen sein. Martin Gradl, der bei RTL News als "Chefredakteur Leben & Leute" fungiert, kündigte bereits an: "Nach dem Rechteerwerb des CBS-Interviews von Oprah Winfrey (68) mit Harry und Meghan freuen wir uns, dass wir erneut ein exklusives Gespräch gewinnen konnten. Wir liefern somit auf unseren Sendern und Plattformen stetig starke Highlights aus der Welt der Royal Family – und dieses Gespräch hat es in sich!"

In voller Länge wird das Interview in deutscher Übersetzung am Montag, dem 9. Januar ab 17 Uhr in einem "Exclusiv Spezial: Harry – Das Interview" zu sehen sein. Auf RTL+ ist das Gespräch im Anschluss der Ausstrahlung auch in der englischsprachigen Originalversion abrufbar.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Dezember 2004

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, April 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de