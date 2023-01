Nach Gerüchten: Paola Maria verrät Details zur Kinderplanung

Paola Maria (29) klärt auf! Vor wenigen Wochen waren Gerüchte aufgekommen, dass die YouTuberin wieder schwanger sein könnte, da sie in ihrer Story ein Ultraschallgerät gefilmt hatte. Aus ihrer Ehe mit ihrem Ex Sascha Koslowski (36) hat sie bereits zwei Kinder. Ob sie nun auch Nachwuchs mit ihrem neuen Freund Alexander Thoss erwartet, verriet Paola bislang nicht. Doch nun brachte sie Licht ins Dunkel und plauderte offen über ihre Babyplanung!

In ihrer Instagram-Story verriet die 29-Jährige, dass sie sich aktuell überhaupt nicht vorstellen könne, weitere Kinder zu bekommen. "Meine kleinen Jungs brauchen mich gerade so sehr", betonte die Influencerin. Bei Sascha scheinen die Kids selten zu sein. Der Streamer habe die beiden laut Paola zuletzt in der ersten Novemberwoche gesehen und dürfte es auch jederzeit wieder. Zudem stellte sie klar: "Natürlich darf er die Kinder sehen. Er ist der Papa und wird immer der Papa bleiben."

Darüber hinaus hat Paola momentan ohnehin häufiger mal volles Haus. Denn auch Alex hat Kinder mit in die Beziehung gebracht. Das Leben als Patchwork-Familie könnte offenbar kaum besser laufen. "Er ist so süß zu den Kleinen", schwärmte die Unternehmerin bereits im November.

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro

AEDT / ActionPress Alexander Thoss und Paola Maria bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2022

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

