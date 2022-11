Neuer Freund: So gut läuft Paola Marias Patchworkfamilie!

In Paola Marias (29) Alltag hat sich in den vergangenen Monaten so einiges geändert! Nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Sascha Koslowski (35) hat sich die erfolgreiche Influencerin in ihren neuen Partner Alexander Thoss verliebt. Ihre beiden Söhne Leonardo und Alessandro haben dadurch zwei neue Stiefgeschwister bekommen – und zwar die zwei Töchter von Alex. Aber wie kommt die Patchwork-Familie im Alltag denn eigentlich miteinander aus? Paola gewährte jetzt ein paar Einblicke in ihr Familienleben...

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan jetzt von Paola wissen, wie sich ihre Kids und ihr neuer Freund Alex denn miteinander verstehen. "Bestens", betonte die Influencerin total happy und schwärmte zudem in den höchsten Tönen: "Er ist so süß zu den Kleinen." Zudem veröffentlichte sie einen kurzen Clip, in dem Alex liebevoll mit einem ihrer Söhne am Strand spielt.

Umgekehrt ist Paola wohl auch so richtig happy mit den Kindern von ihrem Liebsten Alex! Die Beauty verdeutlichte nämlich, dass sie zusätzlich zu ihren zwei Söhnen Leonardo und Alessandro jetzt sozusagen auch zwei Töchter habe. "Durch Alex hab ich jetzt zwei Mädels", freute sich die YouTuberin über ihre Patchwork-Familie.

Instagram / paola Paola Maria mit ihren Söhnen Alessandro und Leonardo

Instagram / paola Paola Maria und Alex Thoss

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo

