Nach Tod: Witwe von Stephen "tWitch" Boss weint im Netz

Allison Holkers (34) Tränen fließen unaufhörlich weiter! Ihr Mann Stephen "tWitch" Boss (✝40) wurde durch seine Tanzeinlagen in der "Ellen DeGeneres Show" weltbekannt. Nachdem er sich am 13. Dezember im Alter von 40 Jahren das Leben genommen hatte, wurde er am 4. Januar endlich beigesetzt. Im kleinen Kreis nahm seine Familie von ihm Abschied. Witwe Allison trauert jetzt abermals im Netz um den Verstorbenen!

Auf Instagram hat Allison jetzt einige Familienfotos aus schönen Zeiten veröffentlicht. Zu denen schreibt sie: "Wir werden dich immer als den wahren Leuchtturm des Lichts, der du warst, in Erinnerung behalten und wir werden weiterhin dein Licht und deine Liebe in die Welt hinausstrahlen." Sie danke Stephen für die "unglaublichen Erinnerungen" und das "schöne gemeinsame Leben", das sie vor seinem Tod zusammen gehabt haben.

Die Dreifachmama war laut Hollywood Life am Mittwoch beim Verlassen der Trauerfeier gesichtet worden. Die Fotos, die Paparazzi von ihr geschossen haben, zeigen sie in einem schwarzen Kleid mit ihrer Tochter Zaia auf dem Arm. Dabei war auch ihr Sohn Maddox. Die eigentliche Beerdigung fand im Anschluss an die Trauerfeier in einer kleinen Kapelle statt.

Allison Holker erinnert an ihrem verstorbenen Gatten Stephen "tWitch" Boss

Allison Holker, Stephen "tWitch" Boss und die gemeinsamen Kinder

Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss am Tag ihrer Hochzeit

